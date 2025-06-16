ЗМІ: Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.

Цю інформацію підтвердив представник уряду США перед офіційним початком саміту в Кананаскісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для проведення двосторонніх переговорів", – йдеться у повідомленні.

Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок.

У Білому домі також повідомили, що у Трампа запланована також двостороння зустріч з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Трамп і Зеленський востаннє зустрічалися віч-на-віч наприкінці квітня на полях похорону покійного Папи Франциска у Ватикані.

Минулими вихідними Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Раніше, нагадаємо, президент Володимир Зеленський охарактеризував переговори між США та Росією як "дуже теплу бесіду", наголосивши, що Путін зрештою обдурить Дональда Трампа.