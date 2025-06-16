У Литві вимагають арештувати чоловіка за неодноразове осквернення прапора Ізраїлю

Прокуратура литовського міста подала клопотання про арешт чоловіка, якого звинувачують у неодноразовому оскверненні прапора Ізраїлю поблизу будівлі місцевої єврейської громади.

Про це повідомив литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Прокуратура литовського міста Шяуляй подала клопотання про арешт 53-річного чоловіка на 30 діб, якого звинувачують у неодноразовому оскверненні прапора Ізраїлю.

Клопотання подала прокурорка Егле Велюлієне після завершення досудового розслідування інциденту, у понеділок, 16 червня.

За даними прокуратури, чоловік повністю визнав свою провину та висловив каяття.

Його звинувачують у тому, що 6 листопада 2024 року він навмисно зірвав із публічного місця поблизу будівлі єврейської громади офіційно встановлений прапор Ізраїлю. Потім, як повідомляється, він кинув прапор на землю, порвав його, спотворив і залишив у дворі неподалік.

Влада також підтвердила, що той самий чоловік раніше вже був оштрафований за адміністративним законодавством за подібне правопорушення – 30 жовтня він також кинув той самий прапор Ізраїлю на землю.

У квітні суд у Німеччині засудив чоловіка палестинського походження до трьох років позбавлення волі за напад на свого єврейського однокурсника, який суд визнав антисемітським.

Того ж місяця французького ультраправого політика Еріка Земмура оштрафували на 10 тисяч євро за публічне заперечення злочинів проти людяності маріонеткового пронацистського режиму Філіпа Петена.