В Литве требуют арестовать мужчину за неоднократное осквернение флага Израиля

Прокуратура литовского города подала ходатайство об аресте мужчины, которого обвиняют в неоднократном осквернении флага Израиля вблизи здания местной еврейской общины.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Прокуратура литовского города Шяуляй подала ходатайство об аресте 53-летнего мужчины на 30 суток, которого обвиняют в неоднократном осквернении флага Израиля.

Ходатайство подала прокурор Эгле Велюлиене после завершения досудебного расследования инцидента, в понедельник, 16 июня.

По данным прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Его обвиняют в том, что 6 ноября 2024 года он намеренно сорвал с публичного места вблизи здания еврейской общины официально установленный флаг Израиля. Затем, как сообщается, он бросил флаг на землю, порвал его, исказил и оставил во дворе неподалеку.

Власти также подтвердили, что тот же мужчина ранее уже был оштрафован по административному законодательству за подобное правонарушение – 30 октября он также бросил тот же флаг Израиля на землю.

В апреле суд в Германии приговорил мужчину палестинского происхождения к трем годам лишения свободы за нападение на своего еврейского однокурсника, которое суд признал антисемитским.

В том же месяце французского ультраправого политика Эрика Земмура оштрафовали на 10 тысяч евро за публичное отрицание преступлений против человечности марионеточного пронацистского режима Филиппа Петена.