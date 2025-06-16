Більшість румунів не вірять у швидке завершення війни в Україні

Понад половина громадян Румунії не вірить, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування INSCOP Research, результати якого були презентовані в понеділок.

Згідно з опитуванням, понад 62% румунів не вважають, що війна Росії проти України завершиться скоро, протилежної думки дотримуються майже 32%. Майже 6% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Оптимізм щодо швидкого закінчення війни вищий серед румунської молоді та мешканців малих міст. Скептицизм більше притаманний людям похилого віку та мешканцям Бухареста.

Водночас 55,8% опитаних румунів вважають, що для припинення війни Росія повинна вивести війська і повернути Україні окуповані території (у вересні 2023 року таку думку висловили 64%).

А 32,7% респондентів вважають, що для припинення війни Україна повинна піти на певні поступки Росії (у вересні 2023-го такий погляд підтримували 24,1%). Майже 12% не змогли відповісти на це питання.

Опитування INSCOP Research відбулось із 26 по 30 травня 2025 року методом телефонного інтерв'ю і охопило 1150 повнолітніх громадян Румунії. Максимальна допустима похибка даних становить ±2,9%.

Раніше опитування показало, що понад 40% опитаних румунів стурбовані, що Румунія може опинитись втягненою у війну.

Крім того, переважна більшість громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання військового обладнання для України.