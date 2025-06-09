Понад 40% румунів побоюються, що країна опиниться у стані війни

Понад 40% опитаних румунів стурбовані, що Румунія може опинитись втягненою у війну, і ця відповідь суттєво випереджує інші дві топ-причини для занепокоєнь.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP, що проводилося 26-30 травня.

Майже 41,7% опитаних румунів стурбовані ймовірністю війни, у якій доведеться брати участь Румунії. Цей показник майже утричі вищий, ніж інші найбільші причини для занепокоєння – погіршення здоров’я (15%) та інфляція (майже 15%).

9,2% опитаних сказали про стурбованість "скороченням фундаментальних прав і свобод", 8,2% – стурбованість зниженням доходу, 5,4% – труднощами з працевлаштуванням, 1,6% – погіршенням стану довкілля.

Всього в опитуванні брали участь 1150 респондентів.

Весняне опитування показало, що приблизно дві третини німців побоюються, що у близькому майбутньому у Європі можлива масштабна війна.

В Австрії стурбовані загрозою великої війни у світі 55% опитаних.