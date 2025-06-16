Большинство румын не верят в скорейшее завершение войны в Украине

Более половины граждан Румынии не верят, что война России против Украины закончится в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос INSCOP Research, результаты которого были представлены в понедельник.

Согласно опросу, более 62% румын не считают, что война России против Украины закончится скоро, противоположного мнения придерживаются почти 32%. Почти 6% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Оптимизм относительно скорого окончания войны выше среди румынской молодежи и жителей малых городов. Скептицизм более присущ пожилым людям и жителям Бухареста.

В то же время 55,8% опрошенных румын считают, что для прекращения войны Россия должна вывести войска и вернуть Украине оккупированные территории (в сентябре 2023 года такое мнение высказали 64%).

А 32,7% респондентов считают, что для прекращения войны Украина должна пойти на определенные уступки России (в сентябре 2023 года такую точку зрения поддерживали 24,1%). Почти 12% не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос INSCOP Research прошел с 26 по 30 мая 2025 года методом телефонного интервью и охватил 1150 совершеннолетних граждан Румынии. Максимальная допустимая погрешность данных составляет ±2,9%.

Ранее опрос показал, что более 40% опрошенных румын обеспокоены тем, что Румыния может оказаться втянутой в войну.

Кроме того, подавляющее большинство граждан ЕС поддерживают закупку и поставку военного оборудования для Украины.