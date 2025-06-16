Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо у понеділок висловив підтримку членству України в ЄС, хоча наголосив, що для вступу Україна має виконати всі необхідні вимоги.

Заяву Фіцо наводить офіційний сайт словацького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо повідомив, що Словаччина отримала з джерел Європейського Союзу 101 мільйон євро на різні проєкти, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру на території України.

"Словацькі фірми можуть використовувати ці кошти як кредити на проєкти на території України, причому кредити гарантують європейські інституції", – уточнив прем'єр-міністр Словаччини.

Він додав, що восени цього року можуть відбутися чергові спільні переговори урядів Словаччини та України, на яких обговорюватимуться спільні проєкти.

"Словацький уряд бажає Україні європейського розвитку, якщо Україна хоче вступити до ЄС, це її суверенне рішення, і ми підтримуємо це рішення", – сказав Роберт Фіцо, додавши, що Україна повинна виконати умови для вступу до Союзу.

Членство України в ЄС, як повідомляється на сайті уряду Словаччини, "принесе значно більше можливостей, ніж негативу".

Нагадаємо, цієї весни аналітики уряду Словаччини рекомендували країні підтримувати вступ України до Європейського Союзу, а також інтеграцію українців.

У минулому Фіцо заявляв, що вважає Україну "неготовою" до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не блокувала це рішення в рамках ЄС.

Разом з тим, Роберт Фіцо виступає категорично проти членства України в НАТО.