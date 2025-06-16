Фицо выразил поддержку членству Украины в ЕС

Глава правительства Словакии Роберт Фицо в понедельник выразил поддержку членству Украины в ЕС, хотя подчеркнул, что для вступления Украина должна выполнить все необходимые требования.

Заявление Фицо приводит официальный сайт словацкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Фицо сообщил, что Словакия получила из источников Европейского Союза 101 миллион евро на различные проекты, направленные преимущественно на энергетическую инфраструктуру на территории Украины.

"Словацкие фирмы могут использовать эти средства как кредиты на проекты на территории Украины, причем кредиты гарантируют европейские институты", – уточнил премьер-министр Словакии.

Он добавил, что осенью этого года могут состояться очередные совместные переговоры правительств Словакии и Украины, на которых будут обсуждаться совместные проекты.

"Словацкое правительство желает Украине европейского развития, если Украина хочет вступить в ЕС, это ее суверенное решение, и мы поддерживаем это решение", – сказал Роберт Фицо, добавив, что Украина должна выполнить условия для вступления в Союз.

Членство Украины в ЕС, как сообщается на сайте правительства Словакии, "принесет значительно больше возможностей, чем негатива".

Напомним, этой весной аналитики правительства Словакии рекомендовали стране поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, а также интеграцию украинцев.

В прошлом Фицо заявлял, что считает Украину "не готовой" к началу переговоров о вступлении в ЕС, но Братислава не блокировала это решение в рамках ЕС.

Вместе с тем, Роберт Фицо выступает категорически против членства Украины в НАТО.