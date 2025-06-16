Ексглава МЗС Німеччини, обрана на посаду в ООН, складає депутатський мандат

Колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку обрали президенткою Генасамблеї ООН, офіційно припинить повноваження депутата Бундестагу наприкінці червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з внутрішнім повідомленням Бундестагу, Бербок офіційно повідомила, що відмовляється від депутатського мандата та "вийде зі складу Бундестагу Німеччини з закінченням терміну повноважень 30 червня 2025 року".

Як зазначає DPA, у деяких колег Бербок у Бундестазі викликало здивування те, що вона назвала себе у повідомленні "фахівцем з міжнародного права".

Ексглава німецького МЗС не складала необхідних фахових іспитів з права, але закінчила однорічну магістратуру з міжнародного публічного права в Лондонській школі економіки.

На початку червня Анналену Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН після того, як вона отримала необхідну більшість у 167 голосів.

Вона приступить до виконання своїх обовʼязків 9 вересня – незадовго до початку загальних дебатів Генасамблеї ООН.

Висунення Бербок після поразки її партії на парламентських виборах у Німеччині викликало певну критику в дипломатичних колах.