Экс-глава МИД Германии, избранная на должность в ООН, складывает депутатский мандат

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная президентом Генассамблеи ООН, официально прекратит полномочия депутата Бундестага в конце июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Согласно внутреннему сообщению Бундестага, Бербок официально сообщила, что отказывается от депутатского мандата и "выйдет из состава Бундестага Германии с истечением срока полномочий 30 июня 2025 года".

Как отмечает DPA, у некоторых коллег Бербок в Бундестаге удивление вызвало то, что она назвала себя в сообщении "специалистом по международному праву".

Эксглава немецкого МИД не сдавала необходимых профессиональных экзаменов по праву, но окончила годичную магистратуру по международному публичному праву в Лондонской школе экономики.

В начале июня Аннален Бербок избрана президентом Генеральной Ассамблеи ООН после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.

Она приступит к исполнению своих обязанностей 9 сентября – незадолго до начала общих дебатов Генассамблеи ООН.

Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.