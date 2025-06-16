Экс-глава МИД Германии, избранная на должность в ООН, складывает депутатский мандат
Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная президентом Генассамблеи ООН, официально прекратит полномочия депутата Бундестага в конце июня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Согласно внутреннему сообщению Бундестага, Бербок официально сообщила, что отказывается от депутатского мандата и "выйдет из состава Бундестага Германии с истечением срока полномочий 30 июня 2025 года".
Как отмечает DPA, у некоторых коллег Бербок в Бундестаге удивление вызвало то, что она назвала себя в сообщении "специалистом по международному праву".
Эксглава немецкого МИД не сдавала необходимых профессиональных экзаменов по праву, но окончила годичную магистратуру по международному публичному праву в Лондонской школе экономики.
В начале июня Аннален Бербок избрана президентом Генеральной Ассамблеи ООН после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.
Она приступит к исполнению своих обязанностей 9 сентября – незадолго до начала общих дебатов Генассамблеи ООН.
Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.