Новий посол Чехії почав роботу в Росії

Призначений Чехією новий посол у Росії Даніель Коштовал у понеділок вручив вірчі грамоти в російському Міністерстві закордонних справ, що знаменує офіційний початок роботи посла.

Про це свідчить повідомлення на сайті МЗС Росії, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що в понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Александр Грушко "прийняв копії вірчих грамот" призначеного посла Чехії.

Посада глави чеського представництва в Москві була вакантною з травня 2024 року. Попередній посол Вітезслав Півонька повернувся до Праги вже наприкінці 2022 року, а представництво фактично очолював тимчасовий повірений у справах Ян Ондржейка.

Даніель Коштовал працював у Міністерстві закордонних справ Чехії з 1996 року як директор департаменту безпекової політики, директор департаменту Північної та Східної Європи та генеральний директор з питань позаєвропейських країн.

З 1998 по 2002 рік працював у складі Постійної делегації Чехії при НАТО. У представництві в Москві він працював з 2003 по 2006 рік, а потім також в посольстві у Вашингтоні.

У 2013 році він став першим заступником міністра оборони. Потім до кінця 2018 року був заступником міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин та планування, а потім з питань озброєння та закупівель.

Коштовала призначили послом Чехії в Росії у жовтні 2024 року.