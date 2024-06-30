Чеський президент пояснив, чому підтримує призначення посла в Росії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підписав документ, який уможливлює призначення посла країни в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив в інтерв’ю Чеському телебаченню в неділю, 30 червня.

За словами Павела, він підписав документ про "початок процесу надання згоди на призначення нашого посла" в Москві.

Він додав, що процес навряд чи буде завершений за кілька тижнів або місяців. "У випадку з Росією це може зайняти рік", – спрогнозував президент Чехії.

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Як пояснив Павел, він підтримує призначення посла, пов’язуючи це з початком процесу досягнення миру в Україні на саміті у Швейцарії кілька тижнів тому.

"На цій планеті є більшість країн, які хочуть вирішувати проблеми відповідно до Статуту ООН та чинного міжнародного порядку", – сказав він, висловивши думку, що з часом до мирних переговорів приєднаються Китай і Росія.

У травні Прага офіційно відкликала посла в Росії Вітезслава Півоньку, який з 2022 року – після повномасштабного російського вторгнення в Україну – і так фізично не перебував у Москві.

Це сталось на тлі тривалих обговорень чеської влади, чи варто мати посла в Москві, зважаючи на поточну російську військову агресію в Україні.

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