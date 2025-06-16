Новый посол Чехии приступил к работе в России

Назначенный Чехией новый посол в России Даниэль Коштовал в понедельник вручил ведомости в российском Министерстве иностранных дел, что знаменует официальное начало работы посла.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте МИД России, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко "принял копии верительных грамот" назначенного посла Чехии.

Должность главы чешского представительства в Москве была вакантной с мая 2024 года. Предыдущий посол Витезслав Пивонька вернулся в Прагу уже в конце 2022 года, а представительство фактически возглавлял временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

Даниэль Коштовал работал в Министерстве иностранных дел Чехии с 1996 года в качестве директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по вопросам внеевропейских стран.

С 1998 по 2002 год работал в составе Постоянной делегации Чехии при НАТО. В представительстве в Москве он работал с 2003 по 2006 год, а затем также в посольстве в Вашингтоне.

В 2013 году он стал первым заместителем министра обороны. Затем до конца 2018 года был заместителем министра обороны по вопросам стратегии, внешних отношений и планирования, а затем по вопросам вооружения и закупок.

Коштова была назначена послом Чехии в России в октябре 2024 года.