Іран готує вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Іранські парламентарі готують законопроєкт, який може підштовхнути Тегеран до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це заявило в понеділок міністерство закордонних справ Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відомство таким чином підтвердило офіційну позицію Тегерана щодо відмови від розробки ядерної зброї.

"У світлі останніх подій ми приймемо відповідне рішення. Уряд повинен виконувати законопроєкти парламенту, але така пропозиція тільки готується, і ми будемо координувати свої дії на пізніших етапах з парламентом", – заявив речник міністерства Есмаїл Багаї, відповідаючи на запитання журналістів про можливий вихід Тегерана з ДНЯЗ.

ДНЯЗ, який Іран ратифікував у 1970 році, гарантує країнам право на розвиток цивільної ядерної енергетики в обмін на відмову від атомної зброї та співпрацю з ядерним наглядовим органом ООН, МАГАТЕ.

Ізраїль почав бомбардування Ірану минулого тижня, заявивши, що Тегеран знаходиться на межі створення ядерної бомби. Іран завжди заявляв, що його ядерна програма є мирною, хоча МАГАТЕ минулого тижня заявило, що Тегеран порушує свої зобов'язання за ДНЯЗ.

Президент Масуд Пезешкян у понеділок повторив, що ядерна зброя суперечить релігійному указу верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що парламент ще не ухвалив рішення про вихід з ДНЯЗ, а один з парламентарів заявив, що пропозиція перебуває на початковій стадії законодавчого процесу.

Багаї заявив, що такі події, як атака Ізраїлю, "природно впливають на стратегічні рішення держави", зазначивши, що атака Ізраїлю відбулася після ухвалення резолюції МАГАТЕ, в чому він вбачає вину.

"Ті, хто проголосував за резолюцію, підготували ґрунт для нападу", – заявив Багаї.

Ізраїль, який ніколи не приєднувався до ДНЯЗ, широко вважається регіональними урядами країною, що володіє ядерною зброєю, хоча він цього не підтверджує і не заперечує.

"Сіоністський режим є єдиним володарем зброї масового знищення в регіоні", – заявив Багаї.

В понеділок ЗМІ повідомили, що Іран терміново сигналізував про те, що прагне припинення воєнних дій і відновлення переговорів щодо своєї ядерної програми, надсилаючи повідомлення Ізраїлю та США через арабських посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що йому необхідно повернутися до Вашингтона з саміту G7 в Канаді "якнайшвидше", щоб впоратися з ситуацією на Близькому Сході.