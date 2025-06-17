Штаб мера Варшави оскаржив результати президентських виборів у Польщі

Команда кампанії кандидата, який зазнав поразки на президентських виборах у Польщі, подала протест проти нібито порушень під час голосування.

Про це повідомила керівниця кампанії Віола Папроцька в Х, передає "Європейська правда".

Рафал Тшасковський, представник керівної "Громадянської коаліції", зазнав мінімальної поразки від націоналіста Кароля Навроцького у другому турі виборів 1 червня. Націоналістичний кандидат, якого підтримувала опозиційна партія "Право і справедливість", набрав 50,89% голосів.

ЗМІ повідомили про порушення в другому турі, і Верховний суд наказав перерахувати голоси в 13 комісіях, але це не вплине на остаточний результат.

"У демократичному виборчому процесі голос кожного виборця повинен бути гарантовано поважаний державними інститутами. Протест проти результатів виборів від представника кампанії (Тшасковського) був направлений до Верховного суду", – написала Віола Папроцька.

Вона не навела подробиць щодо змісту протесту.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де переміг підтримуваний правою опозицією кандидат Кароль Навроцький.

Читайте також: Україна в центрі польської політики: як перемога Навроцького вплине на відносини з Києвом.