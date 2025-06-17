Штаб мэра Варшавы обжаловал результаты президентских выборов в Польше

Команда кампании кандидата, который потерпел поражение на президентских выборах в Польше, подала протест против якобы нарушений во время голосования.

Об этом сообщила руководитель кампании Виола Папроцка в Х, передает "Европейская правда".

Рафал Тшасковский, представитель правящей "Гражданской коалиции", потерпел минимальное поражение от националиста Кароля Навроцкого во втором туре выборов 1 июня. Националистический кандидат, которого поддерживала оппозиционная партия "Право и справедливость", набрал 50,89% голосов.

СМИ сообщили о нарушениях во втором туре, и Верховный суд приказал пересчитать голоса в 13 комиссиях, но это не повлияет на окончательный результат.

"В демократическом избирательном процессе голос каждого избирателя должен быть гарантированно уважаем государственными институтами. Протест против результатов выборов от представителя кампании (Тшасковского) был направлен в Верховный суд", – написала Папроцка.

Она не привела подробностей относительно содержания протеста.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал тщательное расследование возможных фальсификаций на президентских выборах, где победил поддерживаемый правой оппозицией кандидат Кароль Навроцкий.

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