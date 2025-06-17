Польський регулятор взявся за WizzAir i Ryanair через непрозорі правила з розміром багажу

Польський регулятор ініціював роз’яснювальні процедури щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це з’явилось на сайті регулятора.

Польське Агентство з питань захисту конкуренції і прав споживачів повідомило, що на підставі численних скарг від поляків на багажні практики WizzAir i Ryanair ініціювало перевірку з цього приводу і з’ясує, чи легальні методи перевірки розміру ручної поклажі, які почали застосовувати ці лоукостери, і стягнення додаткової плати.

Скарги, подані обуреними пасажирами, описують однакову схему – на підході до гейту для посадки на борт персонал просить помістити сумку ручної поклажі у металеву рамку, яка, схоже, менша за офіційно заявлені дозволені розміри. Зокрема, "завеликими" виявились багато рюкзаків, які раніше спокійно пропускали на борт як безкоштовний багаж. За більші розміри пасажирів змушують на місці доплатити кількасот злотих.

Скаржники зауважили, що ці перевірки відбуваються поспіхом і без можливості заміру розміру сумки мірною стрічкою. Сплатити додаткові кошти за перевищення ліміту дозволяли лише карткою, а спроби пасажирів сперечатись призводили до відмови у допуску на рейс.

Регулятор проаналізує умови договору авіакомпаній щодо перевезення ручної поклажі та перевірить, які умови показують клієнтам на етапі купівлі квитка, якою є процедура заміру багажу і визначення доплати за перевищення, чи законні наслідки для пасажира за неможливість сплатити доплату і як розглядаються скарги у випадках, коли пасажири вважають вимогу доплати безпідставною.

"За прецедентами з практики Суду ЄС, ручна поклажа, за умови, що вона у межах розумних лімітів ваги й розміру та не суперечить дотриманням правил безпеки, має розглядатися як невід’ємна складова транспортних послуг і за неї не має бути додаткової плати. Наша мета – перевірити, чи лоукостери дотримуються цього принципу на практиці", – прокоментував очільник агентства Томаш Хрустний.

Нагадаємо, Ryanair невдовзі повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів.

Торік угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.