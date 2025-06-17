Польский регулятор взялся за WizzAir и Ryanair из-за непрозрачных правил с размером багажа

Польский регулятор инициировал разъяснительные процедуры относительно правил перевозки багажа на рейсах лоукостеров WizzAir i Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом появилось на сайте регулятора.

Польское Агентство по защите конкуренции и прав потребителей сообщило, что на основании многочисленных жалоб от поляков на багажные практики WizzAir i Ryanair инициировало проверку по этому поводу и выяснит, легальны ли методы проверки размера ручной клади, которые начали применять эти лоукостеры, и взыскание дополнительной платы.

Жалобы, поданные возмущенными пассажирами, описывают одинаковую схему – на подходе к гейтам для посадки на борт персонал просит поместить сумку ручной клади в металлическую рамку, которая, похоже, меньше официально заявленных разрешенных размеров. В частности, "слишком большими" оказались многие рюкзаки, которые ранее спокойно пропускали на борт как бесплатный багаж. За больший размер пассажиров заставляют на месте доплатить несколько сотен злотых.

Пассажиры отметили, что эти проверки происходят в спешке и без возможности замера размера сумки мерной лентой. Оплатить дополнительные средства за превышение лимита позволяли только картой, а попытки пассажиров спорить приводили к отказу в допуске на рейс.

Регулятор проанализирует условия договора авиакомпаний по перевозке ручной клади и проверит, какие условия показывают клиентам на этапе покупки билета, какова процедура замера багажа и определения доплаты за превышение, законны ли последствия для пассажира за невозможность оплатить доплату и как рассматриваются жалобы в случаях, когда пассажиры считают требование доплаты безосновательным.

"По прецедентам из практики Суда ЕС, ручная кладь, при условии, что она в пределах разумных лимитов веса и размера и не противоречит соблюдению правил безопасности, должна рассматриваться как неотъемлемая составляющая транспортных услуг и за нее не должно быть дополнительной платы. Наша цель – проверить, придерживаются ли лоукостеры этого принципа на практике", – прокомментировал глава агентства Томаш Хрустный.

Напомним, Ryanair вскоре полностью откажется от распечатанных посадочных талонов.

В прошлом году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов к более дорогим пакетам услуг.