Экс-премьеру Франции дали условный срок за фиктивное трудоустройство жены

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего премьера Франции Франсуа Фийона к условному лишению свободы за скандал с фальшивым трудоустройством жены, который разрушил его президентскую кампанию 2017 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

71-летний Фийон еще в 2022 году был признан виновным в растрате средств за предоставление фальшивой работы парламентского советника своей жене Пенелопе Фийон.

Тогда ему присудили один год лишения свободы, штраф в 375 тысяч евро и запрет занимать выборные должности в течение пяти лет, но высший апелляционный суд Франции отменил это решение.

Сейчас же апелляционный суд Парижа приговорил Фийона только к четырем годам условного заключения.

Приговор Пенелопе Фийон остался без изменений: два года условного лишения свободы и взыскание штрафа в размере, равном штрафу ее мужа.

Супруги все время настаивали на своей невиновности и утверждали, что Пенелопа Фийон действительно вела парламентскую работу – хотя в самом парламенте никогда ее не видели.

Экс-премьер Франции также утверждал, что фиктивные должности в парламенте раньше были распространенным явлением и "подавляющее большинство" законодателей находились в "абсолютно аналогичной ситуации".

Скандал, который французская пресса назвала "Пенелопагейт", подорвал популярность Фийона и способствовал его проигрышу в первом туре президентских выборов во Франции 2017 года, на которых победил нынешний президент Эмманюэль Макрон.