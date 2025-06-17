Громадяни Румунії переважно підтримують збільшення витрат на оборону

Переважна більшість румунських громадян підтримує суттєве збільшення витрат на оборону, аби Румунія могла захистити свій суверенітет у разі воєнної агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування INSCOP Research.

У контексті останніх дискусій про те, що Європа повинна зменшити свою військову залежність від США та НАТО шляхом збільшення витрат на оборону, румунів запитали, чи підтримують вони відповідні кроки.

72,8% опитаних заявили, що підтримують значне збільшення витрат Румунії на оборону, проти висловились 25,6%. Менш як 2% натомість відповіли, що не знають або не визначились із відповіддю.

Проти збільшення оборонних видатків виступили здебільшого виборці ультраправої партії AUR, чий лідер Джордже Сіміон нещодавно програв у другому турі президентських виборів.

"Дані свідчать про широку згоду румунів щодо збільшення витрат на оборону Румунії, що відображає клімат підвищеної занепокоєності національною безпекою та геополітичною ситуацією в регіоні", – прокоментував директор INSCOP Research Ремус Штефуряк.

Опитування INSCOP Research відбулось протягом 26-30 травня 2025 року методом телефонного інтервʼю й охопило 1150 повнолітніх румунських громадян. Максимальна похибка даних становить ±2,9%.

Румунія однією з перших виконала нинішню вимогу НАТО у мінімум 2% ВВП оборонних витрат, але не квапилась їх піднімати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом на прийдешньому саміті Альянсу очікується, що будуть погоджені нові мінімальні рамки оборонних витрат – 3,5% ВВП безпосередньо на оборону і ще 1,5% ВВП на повʼязані з обороною сфери.