Граждане Румынии преимущественно поддерживают увеличение расходов на оборону

Подавляющее большинство румынских граждан поддерживает существенное увеличение расходов на оборону, чтобы Румыния могла защитить свой суверенитет в случае военной агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос INSCOP Research.

В контексте последних дискуссий о том, что Европа должна уменьшить свою военную зависимость от США и НАТО путем увеличения расходов на оборону, румын спросили, поддерживают ли они соответствующие шаги.

72,8% опрошенных заявили, что поддерживают значительное увеличение расходов Румынии на оборону, против высказались 25,6%. Менее 2% взамен ответили, что не знают или не определились с ответом.

Против увеличения оборонных расходов выступили в основном избиратели ультраправой партии AUR, чей лидер Джордже Симион недавно проиграл во втором туре президентских выборов.

"Данные свидетельствуют о широком согласии румын по увеличению расходов на оборону Румынии, что отражает климат повышенной обеспокоенности национальной безопасностью и геополитической ситуацией в регионе", – прокомментировал директор INSCOP Research Ремус Штефуряк.

Опрос INSCOP Research состоялся в течение 26-30 мая 2025 года методом телефонного интервью и охватил 1150 совершеннолетних румынских граждан. Максимальная погрешность данных составляет ±2,9%.

Румыния одной из первых выполнила нынешнее требование НАТО в минимум 2% ВВП оборонных расходов, но не торопилась их поднимать после полномасштабного вторжения России в Украину.

Между тем на грядущем саммите Альянса ожидается, что будут согласованы новые минимальные рамки оборонных расходов – 3,5% ВВП непосредственно на оборону и еще 1,5% ВВП на связанные с обороной сферы.