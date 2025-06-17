Президент Словакии ответил Фицо на "провокационную идею" нейтралитета

Словацкий президент Петер Пеллегрини отверг предположение премьер-министра Роберта Фицо о том, что Словакии "подошел бы нейтралитет" вместо членства в НАТО.

Его слова приводит телеканал TA3, сообщает "Европейская правда".

По словам Пеллегрини, нейтралитет Словакии, "вероятно, обошелся бы в разы дороже, чем наше членство в Североатлантическом альянсе".

"Нейтральность означает, что вы не являетесь частью каких-то крупных международных институтов, но тогда вы должны все гарантировать сами. И тогда, возможно, речь шла бы не о 3,5% (ВВП. – Ред.) на вооружение, а о семи, восьми, десяти, и мы бы уже вообще не справились", – пояснил он.

Президент Словакии также обратил внимание, что поддержка членства в НАТО является частью программного заявления правительства.

"Поэтому я считаю это заявление сугубо его (Фицо. – Ред.) личной позицией, возможно, снова нарушением какой-то политической темы", – прокомментировал Пеллегрини, назвав его "провокационной идеей, которой переполняется публичное пространство".

Он призвал не возбуждать подобные дискуссии, "которые могут угрожать безопасности Словацкой Республики, потому что безопасность нашей страны должна быть нашим приоритетом и должна стоять выше геополитики, должна стоять выше получения нескольких дешевых процентов у нескольких десятков тысяч избирателей".

Ранее во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

Напомним, Пеллегрини уже приходилось успокаивать словацкую общественность после предположений политических союзников Фицо, что Словакия может выйти из ЕС и НАТО.