У Португалії викрили ультраправе угруповання, яке планувало збройне ополчення

Португальська поліція заарештувала шістьох людей, підозрюваних у приналежності до маловідомої ультраправої групи Lusitanian Armillary Movement, яка могла планувати збройні акти терору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шістьом заарештованим, серед яких, за даними ЗМІ, є топпосадовець поліції Португалії, інкримінують участь у терористичній організації, розпалювання ненависті та насильства, а також зберігання забороненої зброї.

Під час слідчих дій були вилучені автоматична вогнепальна зброя, частина якої виготовлена на 3D-принтерах, холодна зброя та боєприпаси.

Поліція Португалії стверджує, що група прагнула утвердитися як політичний рух, підтриманий озброєним ополченням.

Розслідування щодо групи розпочалося після того, як в інтернеті виявили "ознаки радикального націоналістичного екстремізму" із закликами до насильства проти іммігрантів та біженців.

Арешти відбулися після низки інцидентів, що сталися протягом останніх кількох місяців за участю інших ультраправих і неонацистських угруповань у Португалії.

У травні крайня права партія Chega уперше стала другою за чисельністю партією в парламенті Португалії в результаті дострокових виборів.

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