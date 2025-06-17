В Португалии разоблачили ультраправых, планировавших вооруженное ополчение

Португальская полиция арестовала шесть человек, подозреваемых в принадлежности к малоизвестной ультраправой группе Lusitanian Armillary Movement, которая могла планировать вооруженные террористические акты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шестерым арестованным, среди которых, по данным СМИ, есть высокопоставленный сотрудник полиции Португалии, инкриминируют участие в террористической организации, разжигание ненависти и насилия, а также хранение запрещенного оружия.

В ходе следственных действий были изъяты автоматическое огнестрельное оружие, часть которого изготовлена на 3D-принтерах, холодное оружие и боеприпасы.

Полиция Португалии утверждает, что группа стремилась утвердиться как политическое движение, поддерживаемое вооруженным ополчением.

Расследование в отношении группы началось после того, как в интернете обнаружили "признаки радикального националистического экстремизма" с призывами к насилию против иммигрантов и беженцев.

Аресты произошли после ряда инцидентов, произошедших в течение последних нескольких месяцев с участием других ультраправых и неонацистских группировок в Португалии.

В мае крайне правая партия Chega впервые стала второй по численности партией в парламенте Португалии в результате досрочных выборов.

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