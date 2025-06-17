ООН може покинути історичну будівлю в Женеві через урізання бюджету з боку США

Через рішення США скоротити фінансування Організації Обʼєднаних Націй їй, можливо, доведеться виїхати з Palais Wilson – історичної будівлі в Женеві, яка була штаб-квартирою попередниці ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Reuters.

Названий на честь колишнього президента США Вудро Вільсона, 225-кімнатний Palais Wilson був першою штаб-квартирою Ліги Націй – попередника ООН. Сьогодні в ньому розташоване Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Фото: Reuters

Після того, як адміністрація Дональда Трампа скорочує зовнішню допомогу і заборгувала ООН уже майже 1,5 мільярда доларів, Організація, за даними Reuters, намагається скоротити свій бюджет на 20%.

Серед пропозицій у межах скорочень лунало і звільнення Palais Wilson із середини 2026 року – таку пропозицію озвучило саме Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке там перебуває.

Цю інформацію Reuters офіційно підтвердив речник Управління Джеремі Лоуренс, зазначивши, що вплив нестачі фінансування ООН "виходить далеко за межі цієї пропозиції".

А керівниця Інформаційної служби ООН в Женеві Алессандра Велуччі уточнила Reuters, що йдеться про перенесення терміну оренди Palais Wilson, який нині має закінчитись у 2027 році.

Згідно з офіційними даними, ООН у Женеві орендує Palais Wilson від імені Управління Верховного комісара з прав людини на умовах майже 30-річного договору оренди вартістю близько $44,25 мільйона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Білому домі запропонували Державному департаменту США додатково скоротити витрати, що передбачає майже повне припинення фінансування діяльності НАТО й ООН.

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