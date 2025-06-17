ООН может покинуть историческое здание в Женеве из-за сокращения бюджета со стороны США

Из-за решения США сократить финансирование Организации Объединенных Наций ей, возможно, придется покинуть Palais Wilson – историческое здание в Женеве, которое было штаб-квартирой предшественницы ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Названный в честь бывшего президента США Вудро Вильсона, 225-комнатный Palais Wilson был первой штаб-квартирой Лиги Наций – предшественницы ООН. Сегодня в нем расположено Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Фото: Reuters

После того, как администрация Дональда Трампа сокращает внешнюю помощь и задолжала ООН уже почти 1,5 миллиарда долларов, Организация, по данным Reuters, пытается сократить свой бюджет на 20%.

Среди предложений в рамках сокращений прозвучало и освобождение Palais Wilson с середины 2026 года – такое предложение озвучило именно Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое там находится.

Эту информацию Reuters официально подтвердил пресс-секретарь Управления Джереми Лоуренс, отметив, что влияние недостатка финансирования ООН "выходит далеко за пределы этого предложения".

А руководительница Информационной службы ООН в Женеве Алессандра Велуччи уточнила Reuters, что речь идет о переносе срока аренды Palais Wilson, который сейчас должен закончиться в 2027 году.

Согласно официальным данным, ООН в Женеве арендует Palais Wilson от имени Управления Верховного комиссара по правам человека на условиях почти 30-летнего договора аренды стоимостью около $44,25 миллиона.

Напомним, по данным СМИ, в Белом доме предложили Государственному департаменту США дополнительно сократить расходы, что предусматривает почти полное прекращение финансирования деятельности НАТО и ООН.

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