СМИ: G7 не приняла совместного заявления по Украине из-за сопротивления США

Канада отказалась от планов по выпуску "Группой семи" сильного заявления по войне в Украине после сопротивления со стороны США.

Об этом сообщил журналистам канадский чиновник в кулуарах саммита лидеров во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник отметил, что американская сторона хотела смягчить проект заявления, а Канада считала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на саммит во вторник.

Текст, согласованный остальными шестью членами группы, включен в заявление, которое канадский премьер-министр Марк Карни опубликовал позже, сообщил чиновник.

"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине", – говорится в заявлении председателя.

"Они признали, что Украина обязалась к безоговорочному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены рассмотреть все возможности для усиления давления на Россию, включая финансовые санкции", – говорится в заявлении.

В этом году Канада председательствует в G7. Другие лидеры не должны подписывать заявления председателя G7.

Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.