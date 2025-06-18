МЗС про вимогу РФ знищити надану зброю: Москва ігнорує зусилля США щодо припинення війни

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вимога Москви знищити всю зброю, яку надали Україні західні партнери, демонструє повне ігнорування зусиль США щодо припинення війни.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Нещодавно заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Александр Грушко заявив, що Україна нібито має знищити усю зброю, яку їй надали західні союзники.

У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що російські посадовці майже щодня висувають нові абсурдні вимоги.

"Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль США, спрямованих на припинення війни", – наголосив Тихий.

На початку червня президент США Дональд Трамп заявив, що провів з Владіміром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру". За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Після того регіони України, зокрема Київ зазнали масованих комбінованих атак. Зокрема атака на Київ 17 червня забрала життя 23 людей та спричинила масштабні руйнування в місті.

А ЗМІ писали, що адміністрація Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною.