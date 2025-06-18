МИД о требовании РФ уничтожить предоставленное оружие: Москва игнорирует усилия США по прекращению войны

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что требование Москвы уничтожить все оружие, которое предоставили Украине западные партнеры, демонстрирует полное игнорирование усилий США по прекращению войны.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Недавно заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

В ответ на это представитель украинского МИД заявил, что российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования.

"Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны", – подчеркнул Тихий.

В начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру". По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

После того регионы Украины, в частности Киев подверглись массированным комбинированным атакам. В частности атака на Киев 17 июня унесла жизни 23 человек и вызвала масштабные разрушения в городе.

А СМИ писали, что администрация Трампа недавно свернула межведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной.