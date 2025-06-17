ЗМІ: у Трампа згорнули робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на РФ

Адміністрація американського президента Дональда Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною.

Про це агентству Reuters повідомили троє американських посадовців, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, робоча група, створена навесні, почала втрачати імпульс у травні, коли учасники зрозуміли, що Трамп не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви.

Як пише агентство, попри передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні в "перший день" свого президентства, останніми місяцями Трамп стає дедалі більш розчарованим через відсутність результатів. Він почав говорити, що США можуть взагалі відмовитися від посередницької ролі у врегулюванні війни.

Відтак на цьому тлі робота групи, за словами співрозмовників, "втратила сенс".

"Наприкінці вона зупинилася, бо президент не підтримував її. Здавалося, що він хоче не більше, а менше", – сказав один із посадовців.

Існування цієї робочої групи раніше не розголошувалося, зауважило агентство.

Співрозмовники стверджують, що остаточний удар по групі було завдано приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому – зокрема вся команда, яка займалася війною в Україні – були звільнені в рамках масштабної "чистки".

Робоча група була створена й координувалася високопоставленими працівниками Ради нацбезпеки, але в неї входили представники Держдепартаменту, Мінфіну, Пентагону та розвідки. Серед учасників був і Ендрю Пік – головний радник Ради з питань Європи та Росії, якого усунули у травні.

Втім, один із посадовців зазначив, що Трамп у будь-який момент може вирішити зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, незалежно від існування цієї групи, оскільки вона лише мала підготувати для нього відповідні варіанти дій.

За словами співрозмовників, ця робоча група була сформована в березні або квітні, коли деякі радники Трампа почали сумніватися в готовності Кремля до компромісів, а риторика Трампа почала змінюватися у бік менш поблажливої щодо очільника Кремля Владіміра Путіна.

Зазначається, що в межах роботи групи обговорювали, як США могли б стимулювати або тиснути на колишні радянські республіки, а також країни Східної Європи й Азії, щоб обмежити постачання товарів і енергоносіїв до Росії й з Росії.

Чи знав сам Трамп про створення або розпуск цієї групи – невідомо.

Посадовці відмовилися обговорювати деталі напрацювань групи через їх чутливий характер, але підтвердили, що на момент закриття вона все ще перебувала на стадії "мозкового штурму". Її робота не була пов’язана із санкційним пакетом у Сенаті США.

Звернемо увагу, 16 червня Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою", і якби цього не сталось, то в Україні не було б війни. Водночас президент США визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу".

Варто зазначити, що тоді Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, пояснивши це "зрозумілими причинами".