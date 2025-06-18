В Венгрии оппозиция увеличивает отрыв от партии Орбана в опросе

Крупнейшая оппозиционная партия Венгрии "Тиса" вырвалась вперед на 15 процентных пунктов, опередив правящую партию премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" в опросе.

Как сообщает "Европейская правда", опрос, проведенный компанией Median, приводит HVG.

По данным опроса, среди избирателей, определившихся с выбором, "Тиса" набирает 51%, тогда как за "Фидес" готовы проголосовать 36%.

В мартовском опросе от той же компании "Фидес" опережала "Тису" на девять процентных пунктов.

Другой опрос показал, что венгерское общество кардинально разделилось во взглядах на 15-летнее пребывание премьер-министра Виктора Орбана у власти.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Подробнее об этом читайте в статьях "ЕвроПравды": Орбан без правил и Украинский план Орбана.