ЗМІ: уряд Німеччини схвалив кандидатуру посла в Україні на пост глави розвідки

Німецький посол в Україні Мартін Єгер стане новим головою зовнішньої розвідки країни – відповідне рішення уряд ухвалив у середу.

Про це стало відомо німецькому агентству DPA, пише "Європейська правда".

60-річний Єгер замінить Бруно Каля на посаді глави Федеральної розвідувальної служби (BND). Німецький уряд схвалив це рішення в середу, повідомили джерела в уряді агентству.

Єгер має великий досвід роботи послом у кризових регіонах, а також в канцелярії канцлера і у бізнесі.

Його попередник, 62-річний Каль, очолював BND з 2016 року. Тепер він стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі. Цю посаду, за повідомленнями, він прагнув обійняти вже деякий час.

BND є однією з трьох розвідувальних служб Німеччини, поряд з федеральним відомством з охорони конституції, яке зосереджується на внутрішній розвідці, та військовою контррозвідкою, що спеціалізується на збройних силах.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку й Афганістані.

У канцлера Німеччини Фрідріха Мерца розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність BND суттєво зросте.

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