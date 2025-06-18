СМИ: правительство Германии одобрило кандидатуру посла в Украине на пост главы разведки

Немецкий посол в Украине Мартин Йегер станет новым главой внешней разведки страны – соответствующее решение правительство приняло в среду.

Об этом стало известно немецкому агентству DPA, пишет "Европейская правда".

60-летний Йегер заменит Бруно Каля на посту главы Федеральной разведывательной службы (BND). Немецкое правительство одобрило это решение в среду, сообщили источники в правительстве агентству.

Йегер имеет большой опыт работы послом в кризисных регионах, а также в канцелярии канцлера и в бизнесе.

Его предшественник, 62-летний Каль, возглавлял BND с 2016 года. Теперь он станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме. Эту должность, по сообщениям, он стремился занять уже некоторое время.

BND является одной из трех разведывательных служб Германии, наряду с федеральным ведомством по охране конституции, которое сосредоточено на внутренней разведке, и военной контрразведкой, специализирующейся на вооруженных силах.

Мартина Егера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году он работал в Ираке и Афганистане.

У канцлера Германии Фридриха Мерца рассчитывают, что с Йегером на посту главы разведслужбы и Филиппом Вольфом в роли координатора по вопросам разведки в офисе канцлера эффективность BND существенно возрастет.

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