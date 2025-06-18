Підписано угоду, за якою Швеція направлятиме своїх в’язнів до Естонії

У середу, 18 червня, міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста та міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер підписали міждержавну угоду про оренду в'язниць.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

Угода набере чинності після її ратифікації парламентами обох країн.

Договір оренди укладено строком на п'ять років і передбачає тимчасове використання Швецією естонської тюремної інфраструктури у зв'язку з переповненістю шведських в'язниць.

В рамках угоди Швеції буде надано 400 камер для розміщення до 600 ув'язнених.

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста зазначила, що угода є важливим кроком у довірливій співпраці між двома країнами.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер додав, що угода істотно знизить навантаження на шведську тюремну систему.

Згідно з умовами угоди, ув'язнені, яких планують перевезти до Тартуської в'язниці, будуть відбиратися у співпраці з органами безпеки Естонії та Швеції.

До Естонії не будуть доставлятися особи з високим рівнем ризику або такі, що становлять загрозу безпеці.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна. Наприклад, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.