Подписано соглашение, по которому Швеция будет направлять своих заключенных в Эстонию

В среду, 18 июня, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подписали межгосударственное соглашение об аренде тюрем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ERR.

Соглашение вступит в силу после его ратификации парламентами обеих стран.

Договор аренды заключен сроком на пять лет и предусматривает временное использование Швецией эстонской тюремной инфраструктуры в связи с переполненностью шведских тюрем.

В рамках соглашения Швеции будет предоставлено 400 камер для размещения до 600 заключенных.

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста отметила, что соглашение является важным шагом в доверительном сотрудничестве между двумя странами.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер добавил, что соглашение существенно снизит нагрузку на шведскую тюремную систему.

По условиям соглашения, заключенные, которых планируют перевезти в Тартускую тюрьму, будут отбираться в сотрудничестве с органами безопасности Эстонии и Швеции.

В Эстонию не будут доставляться лица с высоким уровнем риска или представляющие угрозу безопасности.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пуста, тогда как во многих странах ситуация противоположная. Например, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.

В Эстонии ранее посчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.