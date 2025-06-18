У Польщі пропонують заборонити каву у шкільних їдальнях

Міністерство охорони здоровʼя Польщі у проєкті реформи шкільного харчування пропонує повністю заборонити продаж учням кави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У польському МОЗ пояснили, що отримали численні звернення від батьків та опікунів, стурбованих надмірним вживанням кави дітьми та підлітками. Тому проєкт постанови пропонує заборонити її продаж.

Окрім цього, уряд Польщі пропонує чіткий перелік продуктів, які можна буде продавати в школах і дитячих садках.

Ідеться, серед іншого, про хлібобулочні вироби, молочні продукти, рослинні напої, овочі, фрукти, горіхи, соки без додавання цукру та солі, а також мінімум 70-відсотковий гіркий шоколад.

Також будуть запроваджені обмеження вмісту цукру, жиру та солі в продуктах, доступних для дітей.

У разі схвалення постанови зміни мають набути чинності з 1 вересня 2026 року, що дає навчальним закладам Польщі час на адаптацію до нових вимог.

Нагадаємо, у квітні 2025 року уряд Іспанії ухвалив постанову, якою зобовʼязує шкільні їдальні вилучити випічку та газовані напої з дитячого меню і натомість забезпечувати збалансований раціон.

Перед тим повідомлялось, що у школах Фінляндії почали позбуватися обідніх таць в екологічних цілях.