В Польше предлагают запретить кофе в школьных столовых

Министерство здравоохранения Польши в проекте реформы школьного питания предлагает полностью запретить продажу ученикам кофе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В польском Минздраве объяснили, что получили многочисленные обращения от родителей и опекунов, обеспокоенных чрезмерным употреблением кофе детьми и подростками. Поэтому проект постановления предлагает запретить его продажу.

Кроме этого, правительство Польши предлагает четкий перечень продуктов, которые можно будет продавать в школах и детских садах.

Речь идет, среди прочего, о хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, растительных напитках, овощах, фруктах, орехах, соках без добавления сахара и соли, а также минимум 70-процентном горьком шоколаде.

Также будут введены ограничения содержания сахара, жира и соли в продуктах, доступных для детей.

В случае принятия постановления изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года, что дает учебным заведениям Польши время на адаптацию к новым требованиям.

Напомним, в апреле 2025 года правительство Испании приняло постановление, которым обязывает школьные столовые изъять выпечку и газированные напитки из детского меню и взамен обеспечивать сбалансированный рацион.

Перед тем сообщалось, что в школах Финляндии начали избавляться от обеденных подносов в экологических целях.