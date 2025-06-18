Экс-посол США в Украине баллотируется в Конгресс

Американская карьерная дипломат Бриджит Бринк, которая почти три года возглавляла посольство США в Украине, решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видеоролике, посвященном началу предвыборной кампании Бринк, подчеркиваются ее семейные корни, а также работа на посту посла США в Украине.

Дипломат также критикует президента США Дональда Трампа, который "продолжает давить на нашего демократического союзника – Украину, а не на агрессора – Россию".

"Умиротворение диктатора никогда не приводило и не приведет к достижению устойчивого мира. И это просто не то, кем мы являемся. Именно поэтому после почти 30 лет службы я решила, что обязана уйти в отставку, чтобы открыто высказать свои взгляды", – отмечает Бринк.

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ – Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025

В интервью порталу The Detroit News Бриджит Бринк рассказала, что после возвращения из-за границы в США имела несколько предложений работы в бизнесе, неправительственных организациях и науке, но в итоге выбрала политику.

"Эти выборы, на мой взгляд, чрезвычайно важны, чтобы показать, кто мы есть и какая мы страна – какую страну мы хотим для наших детей и детей наших детей", – заявила она.

Бринк, которая является членом Демократической партии, будет баллотироваться на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году в 7-м округе Мичигана, где ей будет противостоять действующий член Палаты представителей от республиканцев Том Барретт.

Как отмечает The Detroit News, округ является одним из самых конкурентных на всей территории США, поэтому результат выборов предсказать сложно.

Напомним, Бриджит Бринк проработала на посту посла США в Украине с мая 2022 по апрель 2025 года. Уже после увольнения она признала, что ушла с должности из-за несогласия с внешней политикой администрации Дональда Трампа.