AFP: Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, але остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Про це агентству AFP повідомило джерело в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

За словами джерела AFP, Зеленський ухвалить рішення про особисту участь "напередодні саміту" НАТО, наразі ж ідеться про попередній графік.

Співрозмовник агентства також відзначив, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня – у перший день саміту – прийме король Нідерландів.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Цього тижня Трамп також достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.