У Орбана натякають на "фейковість" опитування, де вони розгромно програють опозиції

Угорська партія влади "Фідес" піддала сумніву останнє опитування громадської думки, в якому вона на 10-15 відсоткових пунктів поступається опозиційній політсилі "Тиса".

Таке випливає з допису на офіційній Facebook-сторінці "Фідес", пише "Європейська правда".

Через кілька годин після публікації опитування Medián партія премʼєра Угорщини Віктора Орбана опублікувала "інфографіку" з підписом "Не ведіться на фальшиві опитування громадської думки!"

Цю тезу у "Фідес" проілюстрували даними про те, що в опитуванні уряду про членство України в ЄС проголосували "понад 2 мільйони виборців", а в опитуванні партії "Тиса" під назвою "Голос нації" – 1,1 мільйона.

"Це реальні числа, решта – фальшивка", – кажуть у підписі до цієї "інфографіки".

Нагадаємо, в опитуванні Medián партія "Тиса" випереджає "Фідес" на 10 процентних пунктів серед усього населення, що має право голосу, і на 15 процентних пунктів серед тих, хто точно піде на вибори.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Детальніше про це читайте у статтях "ЄвроПравди": Орбан без правил і Український план Орбана.