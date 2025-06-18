У Орбана намекают на "фейковость" опроса, где они разгромно проигрывают оппозиции

Венгерская партия власти "Фидес" подвергла сомнению последний опрос общественного мнения, в котором она на 10-15 процентных пунктов уступает оппозиционной политсиле "Тиса".

Такое следует из сообщения на официальной Facebook-странице "Фидес", пишет "Европейская правда".

Через несколько часов после публикации опроса Medián партия премьера Венгрии Виктора Орбана опубликовала „инфографику" с подписью "Не ведитесь на фальшивые опросы общественного мнения!"

Этот тезис в "Фидес" проиллюстрировали данными о том, что в опросе правительства о членстве Украины в ЕС проголосовали "более 2 миллионов избирателей", а в опросе партии „Тиса" под названием "Голос нации" – 1,1 миллиона.

"Это реальные цифры, остальное – фальшивка", – говорится в подписи к этой "инфографике".

Напомним, в опросе Medián партия „Тиса" опережает "Фидес" на 10 процентных пунктов среди всего населения, имеющего право голоса, и на 15 процентных пунктов среди тех, кто точно пойдет на выборы.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Подробнее об этом читайте в статьях "ЕвроПравды": Орбан без правил и Украинский план Орбана.