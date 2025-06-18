У Чехії викрили 22-річного фейкового дантиста, який навчився професії в інтернеті

У чеському місті Гавличкув-Брод правоохоронці викрили нелегальну стоматологічну клініку, 22-річний "лікар" якої не мав жодної медичної освіти, окрім як прочитаного в інтернеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в середу у чеській поліції.

На початку 2023 року в будинку 44-річного чоловіка в Гавличкув-Броді троє членів однієї родини облаштували стоматологічний кабінет, який видавали за професійну клініку.

"22-річний чоловік видавав себе за стоматолога, хоча не мав необхідних професійних знань. Недостатні знання він шукав в Інтернеті. Жінка видавала себе за стоматологічну асистентку", – кажуть у поліції.

Своїм клієнтам пара надавала такі послуги, як видалення зубів, лікування кореневих каналів, анестезію та протезування, які виготовляв і надавав третій спільник.

50-річна жінка, яка працювала в медичній сфері, мала доступ до анестетиків та інших стоматологічних матеріалів, які незаконно надавала для "клініки".

Усього послугами "стоматологічної клініки" встигли скористатись кілька десятків клієнтів, яким виставили рахунок у понад 4 мільйони крон (185 тисяч доларів).

Трійці інкримінують незаконне підприємництво та легалізацію доходів від злочинної діяльності. 22-річного чоловіка та 50-річну жінку також звинуватили у незаконному володінні наркотичними речовинами і замаху на тілесні ушкодження.

Усі троє визнали себе винними, їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, зазначила поліція Чехії.

Нагадаємо, у 2021 році у данському місті Вамдруп правоохоронці викрили незаконну тютюнову фабрику і затримали 13 іноземців.