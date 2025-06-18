В Чехии разоблачили 22-летнего фальшивого дантиста, который научился профессии в интернете

В чешском городе Гавличкув-Брод правоохранители разоблачили нелегальную стоматологическую клинику, 22-летний "врач" которой не имел никакого медицинского образования, кроме прочитанного в интернете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в среду в чешской полиции.

В начале 2023 года в доме 44-летнего мужчины в Гавличкув-Броде трое членов одной семьи обустроили стоматологический кабинет, который выдавали за профессиональную клинику.

"22-летний мужчина выдавал себя за стоматолога, хотя не имел необходимых профессиональных знаний. Недостающие знания он искал в Интернете. Женщина выдавала себя за стоматологическую ассистентку", – говорят в полиции.

Своим клиентам пара предоставляла такие услуги, как удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезию и протезирование, которые изготавливал и предоставлял третий сообщник.

50-летняя женщина, которая работала в медицинской сфере, имела доступ к анестетикам и другим стоматологическим материалам, которые незаконно предоставляла для "клиники".

Всего услугами "стоматологической клиники" успели воспользоваться несколько десятков клиентов, которым выставили счет в более чем 4 миллиона крон (185 тысяч долларов).

Тройке инкриминируют незаконное предпринимательство и легализацию доходов от преступной деятельности. 22-летнего мужчину и 50-летнюю женщину также обвинили в незаконном хранении наркотических веществ и покушении на нанесение телесных повреждений.

Все трое признали себя виновными, им грозит лишение свободы на срок до восьми лет, отметила полиция Чехии.

Напомним, в 2021 году в датском городе Вамдруп правоохранители разоблачили незаконную табачную фабрику и задержали 13 иностранцев.