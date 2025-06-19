Нідерланди запускають найбільшу в історії операцію з безпеки перед самітом НАТО

Місто Гаага напередодні саміту НАТО, що пройде наступного тижня, перетворюється на "фортецю" завдяки посиленим заходам безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

У рамках масштабної операції безпеки під назвою Orange Shield місто охоронятимуть тисячі військових і поліцейських, а звичне життя мешканців суттєво зміниться.

У багатьох районах встановлюють металеві огорожі, дороги перекривають, а повітряний простір закривають. Працівникам офісів у центрі міста рекомендують залишатися вдома, громадський транспорт змінює маршрути, а паркування біля ключових об’єктів заборонене.

За словами організаторів, це найбільша операція з безпеки, яку коли-небудь проводили в Нідерландах. У ній будуть залучені близько 27 тисяч поліцейських – майже половина всього особового складу країни – а також понад 10 тисяч військовослужбовців.

Військова поліція супроводжуватиме делегації, а лінії захисту включатимуть патрулювання фрегатів у Північному морі, польоти винищувачів F-35 та гелікоптерів Apache, а також готовність систем ППО.

Сапери перевірятимуть місця проведення заходів на наявність вибухівки, а колони лідерів рухатимуться в супроводі військової поліції по перекритих автострадах – від аеропортів до готелів.

У зоні саміту та поблизу важливих локацій заборонено використання цивільних дронів, натомість поліція та військові активно застосовуватимуть власні безпілотники для моніторингу ситуації з повітря.

Очікуються й протести – вже анонсовано кілька акцій, включно зі спробою заблокувати одну з головних автомагістралей до міста. Підрозділи поліції та спецпризначенців перебуватимуть у готовності.

Крім видимих заходів безпеки, влада готує також кіберзахист – однак деталі цих дій не розголошуються.

Колишній прем’єр Нідерландів, а нині генсек НАТО Марк Рютте, відомий своїми поїздками до офісу на велосипеді, цього разу зустрічатиме гостей в умовах безпрецедентної охорони.

Саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у суттєво скороченому форматі і триватиме менш ніж добу.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.