Нидерланды запускают крупнейшую в истории операцию по безопасности перед саммитом НАТО

Город Гаага накануне саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе, превращается в "крепость" благодаря усиленным мерам безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

В рамках масштабной операции безопасности под названием Orange Shield город будут охранять тысячи военных и полицейских, а привычная жизнь жителей существенно изменится.

Во многих районах устанавливают металлические ограждения, перекрывают дороги, а воздушное пространство закрывают. Работникам офисов в центре города рекомендуют оставаться дома, общественный транспорт меняет маршруты, а парковка возле ключевых объектов запрещена.

По словам организаторов, это крупнейшая операция по безопасности, которую когда-либо проводили в Нидерландах. В ней будут задействованы около 27 тысяч полицейских – почти половина всего личного состава страны – а также более 10 тысяч военнослужащих.

Военная полиция будет сопровождать делегации, а линии защиты будут включать патрулирование фрегатов в Северном море, полеты истребителей F-35 и вертолетов Apache, а также готовность систем ПВО.

Саперы будут проверять места проведения мероприятий на наличие взрывчатки, а колонны лидеров будут двигаться в сопровождении военной полиции по перекрытым автострадам – от аэропортов до отелей.

В зоне саммита и вблизи важных локаций запрещено использование гражданских дронов, зато полиция и военные будут активно применять собственные беспилотники для мониторинга ситуации с воздуха.

Ожидаются и протесты – уже анонсировано несколько акций, включая попытку заблокировать одну из главных автомагистралей в город. Подразделения полиции и спецназа будут находиться в готовности.

Кроме видимых мер безопасности, власти готовят также киберзащиту – однако детали этих действий не разглашаются.

Бывший премьер Нидерландов, а ныне генсек НАТО Марк Рютте, известный своими поездками в офис на велосипеде, на этот раз будет встречать гостей в условиях беспрецедентной охраны.

Саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в существенно сокращенном формате и продлится менее суток.

Как ранее сообщала "Европейская правда", программа нынешнего саммита НАТО была специально сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.