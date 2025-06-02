У Франції стались нові заворушення футбольних фанатів: десятки затриманих

У ніч проти понеділка, 2 червня, у Франції сталась нова серія заворушень під час святкувань перемоги футбольного клубу ПСЖ в Лізі чемпіонів, внаслідок яких затримали 79 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава паризької поліції Лоран Нуньєс, якого цитує BFMTV.

Загалом після серії сутичок затримали 323 особи, "більшість із яких усе ще перебувають під вартою", зазначив Нуньєс.

"Це дуже велике число, і воно абсолютно безпрецедентне", – додав він.

За даними телеканалу, кілька людей були заарештовані в неділю ввечері після церемонії, що відбулася на стадіоні "Парк де Пренс".

Арешти проводили за носіння забороненої зброї, кидання фаєрів, напад на поліцейських, а також за образи і порушення громадського порядку.

Також арешти відбувались на Єлисейських полях.

Сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері ПСЖ уперше виграв фінал Ліги чемпіонів.

Матч між ПСЖ та міланським "Інтером" відбувся в Мюнхені, але близько 48 тисяч уболівальників дивилися фінал на великому екрані на домашньому стадіоні ПСЖ "Парк де Пренс" у Парижі.

Міністерство внутрішніх справ Франції підтвердило загибель двох людей і затримання 559 учасників заворушень.