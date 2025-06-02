Во Франции произошли новые беспорядки футбольных фанатов: десятки задержанных

В ночь на понедельник, 2 июня, во Франции произошла новая серия беспорядков в ходе празднования победы футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов, в результате которых задержали 79 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава парижской полиции Лоран Нуньес, которого цитирует BFMTV.

Всего после серии столкновений задержали 323 человека, "большинство из которых все еще находятся под стражей", отметил Нуньес.

"Это очень большое число, и оно абсолютно беспрецедентно", – добавил он.

По данным телеканала, несколько человек были арестованы в воскресенье вечером после церемонии, состоявшейся на стадионе "Парк де Пренс".

Аресты проводили за ношение запрещенного оружия, бросание файеров, нападение на полицейских, а также за оскорбления и нарушение общественного порядка.

Также аресты происходили на Елисейских полях.

Столкновения между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как в субботу вечером ПСЖ впервые выиграл финал Лиги чемпионов.

Матч между ПСЖ и миланским "Интером" состоялся в Мюнхене, но около 48 тысяч болельщиков смотрели финал на большом экране на домашнем стадионе ПСЖ "Парк де Пренс" в Париже.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило гибель двух человек и задержание 559 участников беспорядков.