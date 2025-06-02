Литва закликає НАТО пришвидшити майбутні зобов’язання щодо фінансування оборони

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни НАТО пришвидшити майбутні зобов’язання щодо фінансування оборони.

Його цитує LRT, передає "Європейська правда".

На тлі того, як Сполучені Штати тиснуть на своїх союзників із вимогою виділяти 5% ВВП на національну оборону, дипломати повідомляють, що країни Альянсу на саміті в Гаазі, який відбудеться пізніше у червні, прагнуть досягти відповідної домовленості, розділивши зобов’язання на дві частини.

Пропонується виділяти безпосередньо на оборону 3,5% ВВП, а ще 1,5% ВВП – на пов’язані з обороною потреби, такі як розвиток інфраструктури подвійного призначення. Країни НАТО розглядають можливість виконати це зобов’язання до 2032 року, однак Науседа наполягає, що це слід зробити впродовж п’яти років.

"Росія не чекає. У нас є дуже обмежений час, щоб зробити те саме. Думаю, йдеться про три-п’ять років. Сподіваюся, що ми досягнемо домовленості щодо 5% ВВП, адже це вже реальність у моїй країні", – заявив він.

На думку президента Литви, говорити про довгострокову перспективу досягнення цієї мети – неможливо.

"Нам не потрібно говорити про перехідні періоди до 2035–2040 років. Ні, у нас є максимум п’ять років для ухвалення серйозних і зобов’язуючих рішень", – наголосив Науседа.

Звернемо увагу, 2 червня у Вільнюсі пройде саміт "Бухарестської дев’ятки", організований країнами регіону для узгодження позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі – туди вже прибув президент Володимир Зеленський.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що на червневому саміті в Гаазі Альянс прагнутиме затвердити нову ціль щодо витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.