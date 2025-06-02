У Латвії власників електросамокатів зобов'яжуть мати страхування

З 1 липня в Латвії власники і водії електросамокатів будуть зобов’язані мати страховий поліс.

Про це повідомляє телеканал TV3, пише "Європейська правда".

Телеканал нагадує, що з квітня минулого року усі електросамокати в Латвії мають бути зареєстровані і можуть пересуватися тільки в тому разі, якщо на них видано і в помітному місці приклеєно ідентифікаційний номер.

Тепер же власники таких самокатів повинні будуть мати чинний страховий поліс.

Невдоволення новою вимогою вже висловили компанії, що здають в оренду електросамокати, зазначивши, що це призведе до подорожчання послуг.

Страховики пояснюють, що така необхідність зумовлена тим, що кількість ДТП за участю електросамокатів залишається високою – щорічно їх реєструють кілька сотень. Внаслідок таких ДТП страждають не тільки водії самокатів, а й пішоходи або майно третіх осіб.

Надалі система працюватиме аналогічно із системою страхування автомобілів – збитки покриватиме той, хто спричинив аварію, через свого страховика.

Одна з компаній, яка вже почала пропонувати послугу страхування електросамокатів, пояснює, що ціна поліса наразі не буде високою – близько 2,50 євро на місяць.

Однак страховики наголошують, що ціни можуть змінитися, оскільки нині вони ґрунтуються на припущеннях щодо кількості можливих ДТП за участю електросамокатів.

Страховики також наголошують, що не слід відмовлятися від придбання поліса, оскільки в іншому разі в разі ДТП усі збитки доведеться покривати винному. А суми, якщо, наприклад, унаслідок ДТП збили пішохода, який дістав важкі травми, або самокат врізався в дорогий автомобіль, можуть обчислюватися навіть тисячами євро.

Тим часом у поліції зазначають, що, хоча наразі в планах немає посилення контролю за електросамокатами, під час щоденного спостереження за дорожнім рухом із липня вони звертатимуть увагу на те, чи є у власників електросамокатів страховий поліс.

Яким буде штраф за їзду на електросамокатах без поліса, поки що не зрозуміло. Це питання буде розглянуто наступного тижня у комісії Сейму.

У європейських країнах усе частіше посилюють регулювання електросамокатів з огляду на зростання популярності цього транспорту і аварій за їхньої участі.

Приміром, у Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

На місцевому рівні іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.