Експрезидент Польщі обурений підсумками виборів: демократія в країні зазнала краху

Колишній президент Польщі, лідер "Солідарності" Лех Валенса, коментуючи перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах, заявив про "крах демократії" в країні.

Про це Валенса написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За підсумками виборів він оголосив, що йде "у внутрішнє вигнання", а також додав, що "заради свого психічного здоров'я" припиняє читати про те, що відбувається в Польщі, і коментувати поточні події.

"Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року. Не тому, що немає вільних виборів. Не тому, що половина суспільства має праві та консервативні погляди", – написав Валенса.

Він додав, що демократія базується на таких цінностях, як чесність, правда, порядність, повага.

Натомість, за його словами, "половина польського суспільства вперше в історії обрала президента, який є сутенером, звідником, альфонсом, шахраєм, лихварем, брехуном і наркоманом з великою підтримкою католицької церкви, яка нібито проповідує євангельські цінності".

Валенса наголосив, що Навроцький не є його президентом і ніколи ним не буде.

Він також вважає, що через такий результат виборів у Польщі "продовжить процвітати беззаконня", і у підсумку країна "без війни стане російською землею".

"Польща – моя батьківщина, але це більше не моя країна. А поки що я вирушаю у внутрішню еміграцію у світ природи, музики і книг. Я повинен піклуватися про себе сам. Прощавай, Польщо", – резюмував Валенса.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

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